DOLIU in lumea fotbalului! Un jucator legendar a murit

Csaba Gyorffy, unul dintre marii jucatori din istoria clubului FC Brasov, a murit la varsta de 75 de ani. Csaba Gyorffy a fost un jucator emblematic la FC Brasov, echipa la care a jucat 224 de meciuri si a marcat 37 de goluri in perioada 1966-1977, potrivit monitorulexpres.ro. Din 2013 este cetatean de onoare al Brasovului. Gyorffy este cel care a adus la Brasov tricoul lui Penarol Montevideo in 1967, iar antrenorul Silviu Ploiesteanu a decis ca gruparea brasoveana sa evolueze in culorile galben-negru. "Tata a murit in aceasta dupa-amiaza dupa o lunga suferinta", a spus fiul lui Csaba Gyorffy.