DOLIU in lumea modei! O fosta MISS, in varsta de 33 de ani, a murit in tragicul accident de elicopter de la Leicester

Printre cele cinci persoane care si-au pierdut viata in urma tragediei aviatice de langa stadionul King Power se numara si Nusara Suknamai, o fosta concurenta la Miss Univers Thailanda. Tanara in varsta de 33 de ani se pare ca era asistenta patronului echipei Leicester City. Conform Mirror.co.uk, in elicopter se aflau Vichai Srivaddhanaprabha, pilotul Eric Swaffer si iubita lui Izabela Roza si un membru al staff-ului, Kaveporn Punpare. De asemenea, fiica patronului lui Leicester nu a murit in elicopterul prabusit langa stadionul echipei. Vezi si: Un elicopter s-a prabusit la Leicester. Doliu in curtea fostei campioane a Angliei Nusara Suknamai a luptat pentru titlul de Miss in 2005 si a aj ...