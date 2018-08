DOLIU in lumea modei - Un model care a facut senzatie in clipurile lui Lady Gaga s-a sinucis

doliu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Modelul canadian Rick Genest, cunoscut ca Zombie Boy, care a aparut si in videoclipul piesei "Born This Way", interpretata de Lady Gaga, s-a sinucis la varsta de 32 de ani, potrivit contactmusic.com. Informatia despre decesul lui Genest a fost anuntata joi pe platforma de socializare online de agentia de modele Dulcedo Management, cu care lucra manechinul, o figura atipica in lumea modei. Zombie Boy a devenit cunoscut in domeniul modei prin fata, scalpul si corpul in intregime tatuate. De altfel, numele acestuia a fost inscris in Guinness World Records in 2011, detinand recordul pentru cele mai multe tatuaje reprezentand oase (139) si cele mai multe tatuaje reprezentand insecte (176), scrie Mediafa ...