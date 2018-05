Doliu in lumea mondiala a filmului! O cunoscut actrita a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Margot Kidder, cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ''Superman'' din anii '70 si '80, a murit la varsta de 69 de ani, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters. Casa de pompe funebre Franzen-Davis din Livingston, Montana, a anuntat pe site-ul sau ca Margot Kidder a murit duminica in locuinta ei din oras. Cauza mortii nu este pana acum cunoscuta, precizeaza Reuters. Vezi si: DOLIU in Romania! Unul din membrii legendarei formatii Rosu si Negru, a murit Actrita nascuta in Canada a mai aparut in filmul "The Great Waldo Pepper" si in serialul pentru copii "R.L. Stine's The Haunting Hour&quo ...