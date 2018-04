Doliu in lumea muzicala din Romania. O tanara artista de muzica populara s-a stins din viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu de Paste in familia unei tinere artiste de muzica populara. Doliu de Pasti in familia micutei artiste din Rovinari, intrata in coma inainte de sarbatori, din cauza unei encefalite acute. Ana Maria Gheorghitoaia avea numai 10 ani. Micuta era extrem de talentata, luase mai multe premii la concursuri si filmase primul videoclip cu o televiziune locala. Prietenii familiei sunt socati si o plang pe micuta pe pagina de socializare. Fata a inceput sa se simta rau la sfarsitul lunii martie. Parintii au dus-o la medicul de familie care i-a prescris un tratament pentru viroza respiratorie. A mers acasa dupa care s-a simtit din ce in ce mai rau. In data de 2 aprilie, copila s-a prezentat la Camera de Primiri Urgente de la Spi ...