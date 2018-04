Doliu in lumea muzicala! Un celebru violonist roman a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Violonistul Dan Enasescu, membru al Filarmonicii "George Enescu" din 1972, s-a stins la varsta de 67 de ani. Slujba de inmormantare va avea loc miercuri, de la ora 13.00, la biserica Sf. Gheorghe Nou (monumentul Kilometrul zero, Piata Sf. Gheorghe). "Filarmonica „George Enescu “ anunta cu deosebita tristete disparitia exceptionalului instrumentist, rafinat si erudit muzician, violonistul Dan Enasescu. Artistul a petrecut 46 de ani pe scena Salii Mari a Ateneului Roman ca membru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii “George Enescu ». Publicul il cunoaste si il apreciaza atat ca sef de partida cat si in calitate de concertmaistru, pozitie de pe care a co ...