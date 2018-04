DOLIU in lumea muzicii: A murit o celebra cantareata care a facut furori in anii '80

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rose Laurens, interpreta melodiei "Africa", s-a stins din viata la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni. Cantareata franceza care a avut un succes rasunator in anii '80 a murit dupa o lunga suferinta. Anuntul a fost facut chiar de partenerul sau de viata, Christian Soulie. "V-a facut sa dansati cu milioanele pe creatia sa "Africa" sau pe "Quand tu pars", precum si zeci de alte titluri. Flacara lui Rose Laurens s-a stins in urma unei lungi suferinte cu care s-a luptat si pe scena Cabaret Sauvage, in 2016", a scris Christian intr-un comunicat. Rose Laurens, pe numele sau adevarat Rose Podwojny, a obtinut un rol în comedia muzicala ”Les Miserables” din 1980, ia ...