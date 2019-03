DOLIU in lumea muzicii! A murit una dintre cele mai influente figuri din istoria rockului

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scott Walker, una dintre cele mai enigmatice si influente figuri din istoria rockului, a murit la varsta de 76 de ani, a confirmat casa de discuri 4AD pentru BBC. Doliu in lumea muzicala. Un celebru compozitor s-a stins din viata - FOTO Muzicianul de origine americana, stabilit in Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „Make It Easy On Yourself“, „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore“ si „Joanna“ si este considerat o influenta pentru artisti ca David Bowie si Jarvis Cocker, scrie News.ro. „Timp de o jumatate de secol geniul omului nascut Noel Scott Engel a imbogatit viata a mii de oameni“, se arata in comunicatul casei de discuri 4AD. ...