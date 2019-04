DOLIU in lumea muzicii! Rapper, impuscat MORTAL in fata magazinului pe care il detinea - VIDEO

tragedie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul Hyde Park din Los Angeles. DOLIU in lumea muzicii! Un artist a murit la 28 de ani intr-un accident chiar in timp ce se intrepta spre un concert Potrivit Los Angeles Times, citat de Variety, Ashedom a fost impuscat de mai multe ori si transportat la spital unde a fost pronuntat decesul. Nu a fost retinut, pana in prezent, niciun suspect, a declarat politia din Los Angeles pentru NBC. Atacul armat, in care au fost ranite ale doua persoane, a avut loc in afara Marathon Clothing Company, pe care Ashedom l-a deschis in 2017 cu doi parteneri. Nascut in 1985 si crescut in L ...