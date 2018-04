DOLIU in lumea muzicii: Un artist de talie mondiala a incetat din viata / VIDEO

Saxofonistul american Charles Neville, de la grupul The Neville Brothers, care a reprezentat o parte din istoria muzicală contemporană din New Orleans, a murit joi la vârsta de 79 de ani, a anunţat vineri familia sa. Muzicianul, născut în Louisiana, a murit în locuinţa sa din Massachusetts, a transmis familia printr-un comunicat de presă. "Tu ai contribuit la dezvoltarea mea şi îţi voi fi mereu recunoscător. Îmi voi aminti întotdeauna de surâsul tău contagios de pe scenă alături de mine, asta mă va face să zâmbesc mereu", a spus în comunicat cântăreţul Aaron Neville, liderul grupului care a urmat cu succes o carieră solo.

Citește și: Atenție! O nouă înșelătorie vă poate aduce o factură uriașă- Cui nu trebuie să îi răspundeți la telefon

Grupul The Neville Brothers - cel mai cunoscut cântec al lor fiind "Sister Rosa", un omagiu adus militantei pentru drepturi omului Rosa Parks - este un amestec de funk, reggae, jazz, rock, gospel, cu un ritm caracteristic fanfarelor de paradă de la carnavalul din New Orleans. Muzicienii erau cunoscuţi pentru muzica lor amerindiană. Fraţii Neville, care aveau origini indiene, au ajutat la înfiinţarea The Wild Tchoupitoulas, una dintre acele trupe de "Black Indians" care defilau în New Orleans de sărbătoarea Mardi Gras.

Cunoscut cu mustaţa sa în formă de potcoavă şi veşnic optimist, Charles Neville şi-a făcut debutul în grupul Dew Drop Inn. "Legătura mea cu muzica a început foarte devreme", declara el anul trecut la postul de radio din New Orleans WWNO, subliniind că acasă "toată lumea cânta". Saxofonistul şi-a petrecut mai mulţi ani în închisoare în anii 1960 din cauza consumului de marijuana. Într-o închisoare din Louisiana s-a întâlnit cu James Booker, pianist de renume din New Orleans. S-a mutat la New York, unde a devenit dependent de metadonă. În ultimii ani din viaţă a reuşit să scape de această dependenţă şi ducea o viaţă sănătoasă. De altfel, a devenit vegetarian şi practica meditaţia. Era căsătorit şi are 12 copii, conform news.ro.