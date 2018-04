DOLIU in lumea muzicii! Un artist s-a stins din viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscut cu mustata sa in forma de potcoava si vesnic optimist, saxofonistul american Charles Neville, de la grupul The Neville Brothers, care a reprezentat o parte din istoria muzicala contemporana din New Orleans, a murit joi la varsta de 79 de ani, a anuntat vineri familia sa. Muzicianul, nascut in Louisiana, a murit in locuinta sa din Massachusetts, a transmis familia printr-un comunicat de presa. "Tu ai contribuit la dezvoltarea mea si iti voi fi mereu recunoscator. Imi voi aminti intotdeauna de surasul tau contagios de pe scena alaturi de mine, asta ma va face sa zambesc mereu", a spus in comunicat cantaretul Aaron Neville, liderul grupului care a urmat cu succes o cariera solo. Grupul The Neville Brothers - cel ...