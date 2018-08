DOLIU in lumea muzicii! Un celebru chitarist a murit

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ed King, chitaristul Lynyrd Skynyrd, care s-a alaturat trupei in 1972, a murit miercuri la Nashville, la varsta de 68 de ani. O cauza a mortii nu a fost specificata, dar Ed King avea cancer pulmonar si recent a fost spitalizat, potrivit RollingStone.ro. Un mesaj postat pe pagina de a lui lui King a confirmat moartea sa: "Cu mare tristete anuntam disparitia lui Ed King, care a murit la domiciliul sau din Nashville, Tennessee, pe 22 august 2018. Multumim prietenilor si fanilor pentru dragostea si sprijinul acordat lui Ed in timpul vietii si al carierei”. Vezi si: DOLIU national! A murit un cunoscut om de radio Formatia Lynyrd Skynyrd a devenit cunoscuta in sudul Statelor Unite in 1973, si a d ...