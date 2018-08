DOLIU in lumea muzicii! Un cunoscut cantaret a murit

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul si politicianul Iosif Kobzon, o legenda a cantecului din epoca sovietica, supranumit "Sinatra rus", a murit joi la varsta de 80 de ani, au anuntat agentiile de presa din Rusia, potrivit AFP si Agerpres. Iosif Kobzon si-a inceput cariera in 1959 si a sustinut spectacole timp de peste 50 de ani, remarcandu-se in special prin interpretari emotionante ale unor cantece patriotice. Vedeta a concertelor oficiale organizate cu ocazia marilor sarbatori nationale, el a cantat si in fata soldatilor sovietici din Afganistan in anii 1980 si, recent, in fata militarilor rusi de la baza aeriana Hmeimim din Siria, in februarie 2016. Venerat de mai multe generatii de rusi, cantaretul a fost si deputat i ...