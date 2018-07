Doliu in lumea muzicii! Un important cantaret s-a stins din viata

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul croat Oliver Dragojevic a murit duminica dimineata la varsta de 70 de ani, intr-un spital din orasul sau natal Split, situat pe coasta croata a Marii Adriatice. El a fost diagnosticat cu cancer pulmonar in urma cu un an, informeaza agentia croata Hina. Dragojevic a fost unul dintre cei mai populari cantareti de muzica pop din fosta Iugoslavie si a cucerit numerosi fani cu hiturile sale romantice cantate intr-un dialect dalmat specific Croatiei. Dragojevic a ramas popular in fostele republici iugoslave, chiar si dupa ce tara s-a dezmembrat in timpul unui razboi in anii 1990. Mass-media din toata regiunea au anuntat moartea sa, descriindu-l drept un "cantaret legendar". Nascut in S ...