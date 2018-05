Doliu in lumea politica! A murit fostul primar al Bucurestiului

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu in lumea politica! A murit Constantin Olteanu, general-colonel, fost Ministru al Apararii Nationale si Primar general al Capitalei. Politicianul s-a stins din viata luni noapte (30 aprilie). Acesta a detinut si alte importante functii in aparatul de partid si de stat pana in decembrie 1989. Constantin Olteanu a murit la varsta de 89 de ani. El a fost doctor in istorie si autor al unor lucrari importante in domeniul istoriei militare. Constantin Olteanu ar fi implinit 90 de ani pe 5 iulie. Constantin Olteanu a fost un politician comunist si general roman, care a indeplinit functia de ministru al Apararii Nationale, in perioada 1980-1985. La caderea regimului comunist, acesta a fost s ...