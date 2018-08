DOLIU in lumea politica! Un cunoscut senator a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul american John McCain, fost candidat la presedintia SUA si erou in razboiul din Vietnam, a murit la varsta de 81 de ani. In iulie 2017, fusese diagnosticat cu o tumora cerebrala agresiva si a fost supus unui tratament medical, la care a renuntat vineri, informeaza BBC. Anuntul decesului a fost facut de catre biroul sau, printr-un scurt mesaj. „Senatorul John Sidney McCain III a murit la ora 16:28, pe 25 august 2018”, au transmis reprezentantii biroului sau, subliniind ca alaturi de el au fost cei din familie. John McCain era sub tratament din iulie 2017 pentru un glioblastom, o forma de cancer foarte agresiva cu o rata foarte scazuta de supravietuire. Familia sa a anuntat vineri ca ...