Doliu in lumea sportului de peste hotare. Avea doar 23 de ani - FOTO

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kelly Catlin a murit. Sportiva americana avea doar 23 de ani Ciclista americana Kelly Catlin, medaliata cu argint cu echipa Statelor Unite in proba de urmarire la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a decedat la varsta de 23 de ani, a anuntat, duminica, tatal sportivei. "Nu trece un minut fara ca noi sa ne gandim la ea si la viata minunata pe care ar fi putut-o avea". Doliu in lumea muzicala. Keith Flint, solistul trupei The Prodigy a murit Kelly Catlin, care urma studii superioare de matematica-informatica la universitatea Stanford, era componenta a echipei SUA de urmarire, tripla campioana mondiala (2016, 2017 si 2018) si medaliata cu argint la JO de la Rio din 2016. Tanara, care era si o v ...