DOLIU in lumea sportului! O fosta campioana a murit

Doliu in lumea sportului. Campioana la tir Marianna Pepe a murit la 39 de ani, dupa ce fostul ei sot a batut-o crunt chiar de fata cu copilul lor. Totusi, se pare ca nu bataia ar fi fost cauza mortii sportivei. Marianna Pepe, care a fugit la un prieten impreuna cu copilul ei in varsta de cinci ani, a decedat in conditii suspecte, potrivit quotidiano.net. Anchetatorii cred ca o combinatie de alcool si droguri i-a fost fatala sportivei. In urma autopsiei se va stabili cu certitudine cauza mortii fostei campioane la tir. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram.