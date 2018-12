DOLIU in lumea sportului! Un cunoscut antrenor a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reputatul antrenor Luigi Radice, una din personalitatile fotbalului italian, a incetat din viata la varsta de 83 de ani, el suferind in ultimii ani de Alzheimer, a anuntat vineri site-ul tuttomercatoweb.com. Gigi Radice, cum era cunoscut, a fost un fundas valoros, care a castigat Cupa Campionilor Europeni cu AC Milan in 1963. Ca antrenor, Radice a avut o cariera de peste doua decenii, cel mai mult stand pe banca lui Torino (1975-1980 si 1984-1988). De altfel, el este omul care i-a adus lui Torino ultimul titlu de campioana., in 1976. Prima echipa de Serie A pe care a pregatit-o, in sezonul 1973-1974, a fost Fiorentina, cu care a fost eliminat de Universitatea Craiova in primul tur al Cupei UEFA. Alte formatii ...