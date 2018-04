DOLIU in lumea sportului! Un mare atlet a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atletul paralimpic britanic Robert Matthews a murit miercuri, la varsta de 56 de ani. El era specializat in curse pentru orbi, pe distante medii si lungi. Bob Matthews a castigat in total 14 medalii la Jocurile Paralimpice, dintre care 8 au fost de aur. El a participat la nu mai putin de cinci editii ale Jocurilor Paralimpice, incepand cu cea din 1984 si incheindu-si participarea la 39 de ani, cu un aur si doua medalii de argint cucerite la Olimpiada din anul 2000, de la Sydney. Vezi si: Cea mai batrana femeie din Germania a murit. A fost martora a doua Razboaie Mondiale Robert Matthews s-a nascut pe 26 mai 1961, in Comitatul Kent, si a avut inca de la nastere o boala degenrativa a ochilor, retinita pi ...