Doliu in lumea teatrului! O cunoscuta actrita a pierdut lupta cu cancerul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway si in sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizata de trei ori la Premiile Tony, a murit la trei ani dupa ce a fost diagnosticata cu cancer ovarian. Decesul a survenit in timp ce se afla in resedinta ei din metropola New York si avea 57 de ani. „Un om minunat, o sotie iubitoare, dedicata familiei si prietenilor si o vedeta de pe Broadway, Marin Mazzie a murit in aceasta dimineata (n.r.: joi, 13 septembrie) la ora 10:10, in apartamentul din New York City , inconjurata de familie si prieteni apropiati”, a declarat publicistul actritei, Kim Correro, conform jurnalistilor People. Daca ti-a placut articolul, te ...