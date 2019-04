Doliu in lumea televiziunii. Un celebru realizator TV a murit

Doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai apreciati realizatori de emisiuni, Ron Sweed, a murit la 70 de ani, din cauza unor probleme de sanatate. Realizatorul tv a suferit in luna noiembrie a anului trecut un atac de cord, care l-a afectat grav. Din pacate, acesta nu si-a mai revenit complet, potrivit presei din strainatate. Vezi si: Doliu in Romania! Un cunoscut poet a murit Ron Sweed a debutat in televiziune facand show-uri umoristice, in anii 70. Stilul sau nonconformist i-a adus apreciere si si-a castigat rapid popopularitatea in televiziunea americana. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. realizatori ...