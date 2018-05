Doliu in medicina. A murit medicul care a realizat prima fertilizare in vitro din Romania

Medicul Ioan Munteanu, cel care a realizat prima fertilizare in vitro în România, în anul 1995, a murit la vârsta de 80 de ani. Cadrul medical asista în anul 2001 naşterea primului copil prin fertilizare in vitro la o mamă de 50 de ani, conform RomaniaTV.net. Medicul Ioan Munteanu a fost un pionier în domeniul reproducerii umane asistate la Clinica Universitară de Obstetrică-Ginecologie Bega din Timişoara.În 1995 realiza prima fertilizare in vitro din România şi înfiinţa si organiza primul centru chirurgie laparoscopică şi fertilizare in vitro din ţara noastra. Un an mai târziu, în 1996, aducea pe lume primul copil conceput prin fertilizare in vitro din România. În acelaşi an efectua primul embriotransfer la mamă purtătoare.