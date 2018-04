Doliu in mediul artistic. S-a stins din viata un mare pictor iesean

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi este zi de doliu in mediul artistic iesean, dupa ce un cunoscut pictor s-a stins din viata. Este vorba despre Alecsandru Ichim, un mare artist din Iasi care a murit la varsta de 76 de ani. Acesta a fost absolvent al Facultatii de arte plastice in anul 1965 si de-a lungul timpului a avut numeroase expozitii, chiar si la nivel international. Totodata, Alecsandru Ichim a primit mai multe premii pentru creatiile sale artistice inedite. Citeste si: Doliu in medicina ieseana! Un profesor remarcabil de la UMF Iasi a murit! A avut o cariera impresionanta si sute de discipoli! Inmormantarea va avea loc la ora 12.00 la Cimitirul Eternitatea. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Daca ti-a placut articol ...