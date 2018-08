Doliu in mediul cultural iesean! Mesaj de condoleante din partea Teatrului National

Teatrul National Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teatrul National Iasi regreta profund disparitia lui Stefan Oprea, critic si istoric de teatru si film, dramaturg si eseist. Prieten si apropiat al scenei iesene, cu a carei istorie moderna isi sincronizeaza parcursul profesional, personalitate calda, respectata si iubita deopotriva, viata sa artistica a fost un model de pasiune traita cu generozitatea celui care a garantat cu scrisul sau memoria teatrului. Stefan Oprea s-a nascut pe data de 26 septembrie 1932 in comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi. A absolvit Facultatea de filologie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” in 1956, devenind Doctor in litere (Magna cum laude) al aceleiasi universitati. Debut literar in 1957 cu t ...