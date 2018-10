Doliu in mediul de afaceri iesean! Cumnatul unui cunoscut patron din Iasi a murit in conditii suspecte! Barca in care se afla a fost gasita plutind

barca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • A murit in conditii suspecte, in timpul programului • Nimic nu anunta aceasta moarte fulgeratoare • Autoritatile au intrat pe fir si au demarat o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat • Medicii au incercat ore in sir sa-i salveze viata • Totul s-a intamplat dupa ce a cazut dintr-o barca, in timp ce patrula pe un lac Un barbat in varsta de 64 de ani, din judetul Iasi, si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic, in timp ce se afla la serviciu. Barbatul, care era angajat ca paznic al firmei SC Sarpele SRL, asigura paza la Acumularea Piscicola Cucuteni, in satul Cogeasca, comuna ieseana Letcani. Din informatiile care au aparut, acesta patrula pe lac, moment in care a cazut din barca in ...