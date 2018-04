Doliu in muzica romaneasca! Dirijorul Ion Tibrea a murit

Ion Tibrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea muzicala romaneasca este in doliu, dupa ce unul dintre cei mai valorosi dirijori din Romania a murit. Acesta a murit chiar in ziua in care marea artista de muzica populara, Ionela Prodan, a fost inmormantata. Dirijorul Ion Tibrea, cel care le-a indrumat cariera unor celebri cantareti cum ar fi Irina Loghin, Sofia Vicoveanca sau Benone Sinulescu, a incetat din viata joi dimineata. „Astazi dimineata s-a stins din viata Marele Dirijor Ion Tibrea care a indrumat si a urcat pe scene inalte multi dintre mari solisti de valoare, cum ar fi Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu etc. Printre care ma numar si eu, Adela Vandevenne. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Este cumplit si sunt foar ...