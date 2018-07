Doliu in muzica usoara romaneasca. S-a stins din viata un cunoscut cantaret si compozitor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compozitorul si interpretul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanesti dintotdeuna a incetat din viata, la Bucuresti. Ilie Micolov a murit. Autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanesti dintotdeuna - Dragoste la prima vedere - a incetat din viata la varsta de 69 de ani, in apartamentul sau din Bucuresti, anunta Romania TV. In ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari probleme de sanatate. Suferea de diabet, astm si probleme cardiace. Soarta a facut ca ultima partea a vietii sa o petreaca departe de familia lui, ramasa in Germania, unde artistul emigrase in 1988 si de unde s-a reintors in anii ‘90. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...