Doliu in politica din Romania! Un cunoscut politician a murit! Vestea a venit ca un trasnet pentru cunoscuti 

Este doliu in politica romaneasca! Moartea fulgeratoare a fostului politician i-a luat prin surprindere atat pe apropiati, cat si pe cei cu care a colaborat de-a lungul timpului. Multi dintre ei au asternut pe Internet mesaje emotionante in memoria acestuia. Secretarul Consiliului Judetean, Sorin Stefoni, a decedat ieri, intr-un spital din Timisoara. Vinerea trecuta, la acelasi spital timisorean, Sorin Stefoni suferise o interventie chirurgicala la stomac. Operatia a fost necesara din cauza unor probleme medicale pe care Sorin Stefoni le acuza in ultima vreme. Sorin Stefoni a fost viceprimar, apoi primar al comunei Densus pana in 2013, cand a demisionat si a trecut pe un post de secretar de stat ...