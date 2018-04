Doliu in PSD Iasi: "Regretam profund disparitia unuia dintre cei mai apreciati si longevivi primari din judet"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatia judeteana a PSD Iasi isi exprima tristetea si regretul profund pentru disparitia unuia dintre cei mai apreciati si longevivi primari din judetul Iasi. "Gheorghe Pricopie a condus administratia din comuna Lungani timp de 18 ani fiind preocupat in permanenta de modernizarea si dezvoltarea comunitatii pe care a reprezentat-o. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in randurile celor drepti!", este mesajul de condoleante transmis de social-democratii ieseni. Acesta suferea de mai mult timp de o boala grava si a fost internat in ultima vreme in cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi. Din nefericire, medicii nu au mai avut ce sa-i faca, desi primarul se afla sub tratament. In locul sau, c ...