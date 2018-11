DOLIU in PSD! Un lider politic a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in Partidul Social Democrat. Francisc Mandek s-a stins din viata fulgerator, la varsta de 61 de ani. Potrivit informatiilor Aradon.ro, el ar fi suferit un infarct, fiind cunoscut cu probleme cardiace. Francisc Mandek a fost membru PSD din anul 2000, fiind de asemenea membru al Biroului Judetean si al Consiliului Judetean al partidului. Intre anii 2004-2008, a fost ales consilier judetean din partea PSD. Vezi si: Doliu in presa din Romania! George Buhnici a facut anuntul A activat timp de peste doua decenii in domeniul transporturilor, intre anii 2001-2004 detinand functia de director al Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Teritoriala Arad, iar intre anii 2011-2017 fiind inspector coordo ...