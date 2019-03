DOLIU in Romania! A murit in aceasta dimineata! Nae Caranfil este in stare de soc

Nae Caranfil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criticul si istoricul de film Tudor Caranfil a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti, a confirmat Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. „Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format”, a spus Nistor. Nascut in 1931, la Galati, absolvent al Facultatii de Filosofie la Universitatea din Bucuresti, Caranfil s-a specializat, ulterior, in filmologie. Din 1959 a fost criticul cinematografic al cotidianului Informatia Bucurestiului unde, intre 1960 si 1970, a redactat saptamanal pagina de cinema „Carnet de cinefil”, potrivit cartepedia.ro. In 1962, a fondat primul cinematograf de arhiva din Bucuresti („Prietenii filmului”) pe baza caruia va fi ...