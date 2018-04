DOLIU in Romania! Ionela Prodan a incetat din viata

Ionela Prodan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionela Prodan (n. 6 octombrie 1947 - d. 16 aprilie 2018) a fost o solista din Oltenia, precum si mama jurnalistei si impresarei de fotbal Anamaria Prodan. A interpretat cantece si in duet cu Ion Dolanescu. Ieri, Ionela Prodan era in continuare internata in spital, iar pe tema starii sale de sanatate s-au facut mai multe speculatii. Singura certitudine este ca starea cantaretei de muzica populara era una fragila si ca trebuie supravegheata medical. Elena Merisoreanu, buna prietena cu Ionela Prodan, a vorbit despre starea acesteia, ca urmare a unei vizite pe care a efectuat-o spital “A fost in coma ea, a fost rau. Eu cand am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre b ...