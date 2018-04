DOLIU in Romania! Istoricul si politicianul roman Dinu C. Giurescu sa stins la 91 de ani

Dinu C Giurescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinu C. Giurescu (n. 15 februarie 1927, Bucuresti - d. 24 aprilie 2018) era un istoric si politician roman, membru titular (din 2001) al Academiei Romane, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator. Era fiul lui Constantin C. Giurescu (n. 1901 Focsani - d. 1977) si nepotul lui Constantin Giurescu (n. 1875 Chiojdu, Buzau - d. 1918). Era licentiat al Facultatii de Istorie, Universitatea din Bucuresti, 1950. In anul 1968 a obtinut titlul stiintific de doctor in istorie. Profesor la Universitatea de Arta, Sectia Istoria si Teoria Artei-Muzeografie [1968-1987). Era presedinte al partii romane in Comisia romano-bulgara de istorie (1979-1985 si din 199 ...