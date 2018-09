DOLIU in Romania! Marea artista Geta Bratescu a murit

Geta Bratescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Geta Bratescu, una dintre cele mai mari artiste romance ale secolului XX, supranmuita „marea doamna a artei conceptuale”, a murit la varsta de 92 de ani. Cu o cariera impresionanta de peste 60 de ani, Geta Bratescu se bucura de apreciere in randul publicului si al specialistilor din domeniul artelor in intreaga lume. Bratescu, nascuta in 1926, in Ploiesti, este considerata una dintre cele mai semnificative personalitati in arta contemporana est-europeana. Opera sa artistica include lucrari de grafica, desen, colaj, fotografie si ilustratie de carte. In ultimii ani, lucrarile sale au fost expuse la Galerie im Taxispalais in Innsbruck, Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti, A Fo ...