Doliu in Romania. Un cunoscut artist s-a stins la 78 de ani

Mihai Stanescu, unul dintre cei mai mari caricaturisti romani, cel mai incomod artist plastic din anii regimului comunist, s-a stins din viata noaptea trecuta dupa o indelungata suferinta. Mihai Stanescu, in varsta de 78 de ani, s-a retras din activitatea creatoare si de pe scena publica in urma cu trei ani si jumatate, dupa cum a declarat pentru realitatea.net fiica artistului, Daiana Stanescu. Fiica marelui artist a cerut discretie din partea presei si a opiniei publice. Mihai Stanescu a devenit celebru datorita faptului ca a fost singurul caricaturist roman care, traind la Bucuresti, cu Securitatea pe urme, a criticat in mod deschis regimul dictatorial al lui Nicolae Ceausescu. Mihai Stanescu s ...