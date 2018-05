DOLIU in Romania! Un cunoscut intelectual a murit

DOLIU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul universitar, criticul si istoricul literar Ion Dodu Balan s-a stins din viata duminica, 6 mai, 2018. Nascut la 5 octombrie 1929, in judetul Hunedoara, Ion Dodu Balan si-a desfasurat cea mai mare parte a carierei universitare in cadrul Facultatii de Filologie a Universitatii din Bucuresti si, in ultimii ani, in cadrul Universitatii Spiru Haret. Concomitent, a sustinut o bogata activitate publicistica si de cercetare stiintifica in domeniul istoriei si criticii literare. Intre anii 1967-1969, a fost profesor la Facultatea de Litere a Universitatii din Toulouse, Franta, unde a tinut cursuri de limba, literatura si de civilizatie romaneasca. De-a lungul anilor, a elaborat si publicat peste 25 de carti d ...