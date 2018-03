Doliu in Romania. Un cunoscut politician a murit intr-un grav accident rutier

Fostul presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din judetul Caras-Severin, Karl Ludwig Lupsiasca, s-a stins, miercuri, intr-un grav accident rutier care s-a produs pe DN 58B, in localitatea carasana Ghertenis.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic“, au fost implicate doua autoturisme si o camioneta, accidentul fiind soldat cu patru victime, printre care si Karl Ludwig Lupsiasca.

Nascut la 7 iunie 1935 in Lugoj, inginer, ales la 9 ianuarie 1990 primul presedinte al Forumului Democratic al Germanilor din judetul Caras-Severin, fiind ales in aceasta functie in perioadele 1990 – 1991 si 1992 – 2004, membru indelungat al consiliilor coordonatoare ale Forumului Democrat al Germanilor din Romania (Sibiu) si al celui Regional Banat (Timisoara), purtatorul Premiului „Alexander Tietz“ pentru anul 2000, a Insignei de Aur a Forumului Democrat al Germanilor din Banat (2005), al altor distinctii din tara si de peste hotare, istoric local, autor de carti si articole publicate in tara si peste hotare, promotor al muzicii autentice a Banatului Montan, membru fondator al formatiei „Banater Bergland“, Cetatean de Onoare al judetului Caras-Severin din 25.02.2010.

Accident socant la un complex acvatic din Brasov: O fetita si-a amputat doua degete, dupa ce a sarit de pe o trambulina

O fetita in varsta de 10 ani a ajuns la spital, miercuri seara, avand doua degate de la mana amputate, dupa ce a sarit de pe o trambulina, la un centru de relaxare din Brasov.

Accidentul s-a produs la Paradisul Acvatic din Brasov - un complex cu piscine interioare si exterioare.

Potrivit Politiei Judetene Brasov, in jurul orei 18.25 politistii au fost sesizati ca o fata de 10 ani, aflata impreuna cu familia la un centru de relaxare din municipiul Brasov, ar fi suferit un accident in timp ce sarea de la trei metri inaltime, de pe o trambulina. In urma accidentului, fetei i-au fost amputate doua degete de la mana.

In urma accidentului, fetita a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Spitalul de Pediatrie din Brasov. Primele informatii arata ca ea si-ar fi prins mana in zona balustradei trambulinei, iar degetele i-au fost retezate, scrie News.ro.

