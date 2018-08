Doliu in Romania! Un mare academician a incetat din viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Academicianul Marius Sala, lingvist cu o prodigioasa cariera internationala, vicepresedinte al Academiei Romane in perioada 2006-2014 si director al Institutului de Lingvistica „Iorgu Iodan – Al. Rosetti“ peste 20 de ani, a murit duminica, la varsta de 85 de ani. Nascut in 1932 la Vascau, judetul Bihor, Marius Sala a urmat studiile liceale la Beius, iar pe cele universitare, la Facultatea de Filologie din Universitatea din Bucuresti. A facut stagii de specializare in Franta, Suedia, Cuba, Columbia, Peru si Venezuela. in 1967, a devenit doctor in Filologie, iar in 1974 a primit titlul de doctor docent. Imediat dupa absolvirea facultatii, la varsta de 23 de ani, a devenit cercetator la Institutul de Lingvistica &bd ...