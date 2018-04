DOLIU in Romania! Un mare istoric si academician a murit

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serban Papacostea a murit. Istoricul si academicianul Serban Papacostea a murit vineri, la 89 de ani. De numele lui se leaga unele dintre cele mai importante sitenteze de istorie medievala romaneasca. Nascut la 25 iunie 1928 in Bucuresti, Serban Papacosetea a fost istoric de seama si membru titular al Academiei Romane.Din 1995 este membru al Academiei Ligure de Stiinte si Litere din Genova. El a fost fiul juristului Petru Papacostea, care era un descendent al familiei de origine macedo-romana Gusu Papacostea, intemeietorul primei scoli romanesti din Macedonia. A urmat cursurile liceului „Dimitrie Cantemir“ din Bucuresti, pe care l-a absolvit in 1946. A absolvit, in anul 1950, Facultatea de Isto ...