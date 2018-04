DOLIU in Romania! Una dintre cele mai frumoase si talentate actrite a murit

Doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost una dintre cele mai frumoase si talentate actrite din Romania! Carmen Stanescu, ajunsa la varsta de 92 de ani, a murit in somn, dupa ce a fost bolnava timp indelungat. Carmen Stanescu a absolvit Conservatorul Regal de Muzica si Arta Dramatica, promotia 1944-1948, la clasa profesoarei Marioara Voiculescu. "Am putut sa fac asta, am avut puterea sa ma identific cu atatea alte multe caractere fie bune, fie rele. Am reusit acest proces de detasare a fiintei mele de viata mea si de a pasi cu curaj si adevar in alte vieti si de a le trai convingator zeci de ani pe scena in teatrul meu National. Consider ca un popor poate fi numit civilizat atunci, cand isi ocroteste si isi respecta batranii. Or, la no ...