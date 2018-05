DOLIU in Romania! Unul din membrii legendarei formatii Rosu si Negru, a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paul Popi, unul din membrii legendarei formatii Rosu si Negru, a murit. Regretatul artist, chitarist si inginer de sunet , a trecut in nefiinta din cauza unor probleme cardiace. El avea numai 61 de ani. Disparitia sa este deplansa de fostii colegi de trupa si turnee, precum si de fani. „Am locuit in aceeasi camera, in turnee, 8 ani de zile. Ultima oara ne-am vazut acum o luna si ceva. Era slabit, dar cu acelasi simt al umorului. A avut o viata nebuna, plina de evenimente…la fel a fost si moartea lui. Imi pare nespus de rau, abia acum imi dau seama ca am pierdut un prieten adevarat, o prietenie sincera”, si-a exprimat regretul compozitorul si chitaristul Adrian Ordean (Compact B, Schimbul 3 ...