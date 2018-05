DOLIU in sportul romanesc! Un multiplu campion a fost murit fulgerator la doar 36 de ani

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriel Deaconu, multiplu campion la tir si fost component al loturilor nationale ale Romaniei, a decedat, joi, la doar 36 de ani, anunta Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti. ”Familia sportului dinamovist a primit astazi o veste naprasnica. Gabriel Deaconu, unul dintre exponentii sectiei de tir din ultimele doua decenii, s-a stins fulgerator din viata la varsta de numai 36 de ani. Un infarct miocardic i-a intrerupt zborul in aceasta lume. In urma lui Gabriel Deaconu au ramas o sotie, doi copii si un ocean de regrete. Dumnezeu sa-l odihneasca”, a anuntat CS Dinamo. Vezi si: DOLIU in Romania! Un cunoscut regizor a murit Campioana europeana Laura Coman regreta disparitia lui Gabriel. ”Sun ...