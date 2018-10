Doliu in teatrul romanesc. O cunoscuta actrita, partenera de scena a lui Jean Constantin s-a stins din viata

”Draga mea, Oltița Chirilă. În luna August erai la mare și stabilisem să ne vedem la o cafea. Revenisei acasă după mulți ani de stat în America. Ne-am văzut în Ianuarie în Las Vegas, când ai insistat să ieșim la cină. Ce seară frumoasă am pretrecut alături de tine și de Denis. Singurul mare regret este că Nu am apucat să bem cafeau, așa cum stabilisem și nici o vom mai putea bea vreodată, pentru că te-ai grăbit să pleci într-o altă lume. Oltița, draga mea, iartă-mă că nu am ajuns la cafeaua din luna August. Iartă-mă.

A venit vara aceasta acasă la Constanța, după foarte mulți ani de stat în Las Vegas, departe de cei dragi și de fiul ei. Cancerul a fost cel care a răpit-o dintre noi, azi dimineață la ora 5:00.



Pentru cei care nu au cunoscut-o, Oltița Chirilă a fost angajată a Teatrului de Revista Fantasio și Constanța și mulți ani, partenera de scenă, de cuplete cu marele Jean Constantin. Drum lin, Oltița. Dumnezeu să te ierte, draga mea!” este mesajul de adio postat de Ionuț Dulgheriu pe Facebook.