Doliu in televiziune! George Buhnici a facut anunțul trist! Prezentatorul Pro TV: „Nu sunt in stare sa spun nimic”

Simona Halep s-a pozat in mașina, cu un tanar milionar! Cine este barbatul Simona Halep, numărul 1 WTA, a postat o fotografie, pe Instagram, alături de un tânăr, care se afla în mașina sa. Speculațiile au încins internetul, însă nici pe departe băiatul nu este iubitul jucătoarei de tenis. Tânărul se numește Iotis și este unul dintre verii Simonei. Iotis este fiul lui Dumitru Pufleanu, fratele mamei Simonei […] The post Simona Halep s-a pozat în mașină, cu un tânăr milionar! Cine este bărbatul appeared first on Cancan.ro.

Tudorel Toader, ironic la adresa jurnaliștilor: Cand vin, daca mai sunteți aici, va mai spun o fraza! Tudorel Toader, ministrul justiției, a făcut luni dimineață noi declarații despre confuzia cu privire la evaluarea procu ...

Meteo: iarna va face prapad. Cand va ninge, unde va fi ger cumplit si ce vreme vom avea in decembrie Meteorologii au anunțat că iarna va face prăpăd în acest sezon, vom avea fenomene extreme, cu episoade severe de viscol și ger cumplit. Roxana Bojariu, şefa secţiei de Climatologie din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), a declarat, pentru RTV, că vom avea parte de o iarnă grea. Explicația este că vremea caldă, aproape de vară, […] The post Meteo: iarna va face prăpăd. Când va ninge, unde va fi ger cumplit şi ce vreme vom avea în decembrie appeared first on Cancan.ro.

Veste CRUNTA pentru bugetari! Peste 10.000 de angajați vor fi CONCEDIAȚI Vești extrem de proaste pentru bugetari. Aproximativ 10.000 de angajaţi de la stat urmează să fie concediaţi până la sfâ ...

Noile autobuze intra in circuit in Capitala! Au dotari de te doare mintea, dar șoferii de pe ele se plang Primele 20 de autobuze noi vor intra în circulație, în Capitală, la mijlocul acestei luni. Maşinile sunt dotate cu aer condiţionat, sistem de taxare inteligent şi GPS. Unii şoferi, care au avut ocazia să le testeze, s-au plâns de poziţia pe care o au la volan. ”O problemă minoră”, spun cei de la Societatea de Transport. […] The post Noile autobuze intră în circuit în Capitală! Au dotări de te doare mintea, dar șoferii de pe ele se plâng appeared first on Cancan.ro.

Liderul PMP a postat un filmulet, o ironie la adresa lui Dragnea: Am gasit in Parlament o alta valiza, valiza... Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a postat, luni, pe Facebook, un filmuleţ în care plimbă o valiză, afirmând că este ”valiza moţiunii de cenzură”. El speră ca liderii partidelor de opoziţie să se alăture demersului de a depune o moţiune de cenzură la adresa Executivului.

O carte pe zi: "O istorie ilustrata a romanilor", de Ion Bulei "Autorul ei s-a pus în situaţia unui cetăţean al Europei cu nivel mediu de cultură, care ar vrea să afle mai multe despre una dintre ţările continentului. De aceea, cartea trimite mereu la conexiunile europene ale istoriei românilor".

Tensiunea la clubul Armatei atinge cote inalte in fiecare zi. Colonelul Bixi „taie frunze la caini”. Andru Nenciu, despre degringolada de la Steaua După scandalul legat de demiterea lui Cristian Petrea şi numirea în funcţia de comandant a lui Pompiliu Bixi Mocanu, un militar de carieră, cu multe misiuni în Afghanistan, dar fără vreo legătură cu lumea sportului, lucrurile nu par a se îndrepta. Deloc. Dimpotrivă!

SURSE - Mișcare BOMBA a Elenei Udrea, dupa ce i s-a respins apelul și a ramas in arest preventiv Elena Udrea are mari probleme în Costa Rica, mai ales după ce instanța i-a respins solicitarea de schimbare a încadrării juridice și a decis menținerea în arest preventiv.Citește și: Dezvăluire COLOSALĂ - Documentele din cazul Teleormanleaks, în posesia lui Florian Coldea (Realitatea TV) ...