Doliu in televiziune. Un cunoscut realizator de emisiuni de la TVR s-a stins din viata

Este doliu în televiziune. Simona Patraulea, cunoscut realizator de emisiuni la TVR s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani.Vestea a fost dată pe Facebook de Corina Chiriac care a postat un mesaj de adio pentru realizatoarea emisiunii Floarea din Grădină.

În scurt timp zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate pe pagina de Facebook a Simonei Patraulea.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace! A fost o persoană deosebita, un om special, cum rar mai întâlnim astăzi! Am colaborat la ultima ediție a Florii din Grădina! Respect și condoleante familiei! Drum lin in lumină, Simona! ????



Dumnezeu so ierte și să o odihnească n pace. A fost un om minunat pentru toți care am fost sub mâna dumneaei la frumoasa ,emisiune numită; Floarea din gradina. Mult respect,Condoleanțe familiei și nu te vom uita nici odată pentru tot ce ați făcut pentru noi artiști. Bunul Dumnezeu sa va duca acolo unde drepți se odihnesc în pace.



Ne-am întâlnit o singură dată la radio cu multi ani in urma. Un om deosebit, integru si de un mare profesionalism.



Draga mea, dragă, scumpă dna Simona Patraulea a fost Floarea Florilor din Grădina! I-a ajutat și iubit pe toți concurenții acestui minunat concurs, i-a sfătuit cum a știut mai bine, a fost că o mama pentru noi !

Nu am decât cuvinte de mulțumire, prețuire și respect ! Dzeu să va odihnească în pace, iubita mea doamna, ați fost îngerul meu păzitor ! Să aveți parte de un loc plin cu flori în Paradis !



Oooffffffffff, Doamneeeee, nu-mi vine sa cred ....... Drum lin, in pace si lumina vesnica, iubita si stimata doamna Simona Patraulea , mama, sora, prietena "Stelutelor fara nume" pe care le-ati indrumat, ocrotit, imbracat si hranit pe multe dintre ele.... Nu va voi uita niciodata, mereu veti fi in inima mea, Dumnezeu sa va odihneasca in bratele lui!



Scumpa noastra Simona, la cate Stele ai ajutat tu sa se nasca si sa creasca, o sa ai lumina vesnica! Iti multumesc din suflet pt tot ajutorul pe care mi l-ai oferit fara sa ceri vreo rasplata!

Bunul Dumnezeu sa te aibe in Paza Sa!



Doamna Simona Patraulea vorbea cu foarte mare bucurie de toate florile ei din carieră. Va iubit foarte mult, și pentru fiecare avea numai cuvinte frumoase și din inimă.

Mulțumim frumos pentru toate cuvintele frumoase și pline de recunoștință. A plecat la Dumnezeu cea mai bună și cea scumpă floare . Dumnezeu să-ți lumineze calea , îngerul meu păzitor .