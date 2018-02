DOLIU la Bollywood! O cunoscuta actrita a murit inecata in cada

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starul Bollywoodului Sridevi Kapoor, considerata una dintre cele mai mari actrite ale cinemaului indian, a murit in Dubai la varsta de 54 de ani, a anuntat duminica impresarul sau, citat de AFP. Potrivit BBC, actrita a murit inecata sambata seara, in cada apartamentului in care era cazata, dupa ce si-a pierdut cunostinta. Actrita se afla in Dubai pentru a participa la nunta unui nepot. Sridevi, pe numele sau real Shree Amma Yanger Ayappan, s-a nascut in statul meridional Tamil Nadu si a debutat in cinema la sfarsitul anilor 1960, la varsta de patru ani. A jucat in circa 300 de filme, printre care "Chandni", "Mr India", "Mawali" sau "Tohfa". Sridevi era casatori ...