Doliu la Casa Regala: Pierdere pentru Printul Harry si Meghan Markle 

Cele doua personalitati regale sunt in doliu. Cel mai varstnic fan pe care il aveau a murit la onorabila varsta de 99 de ani. Ducii sunt devastati. Printul Harry si Meghan Markle sunt in doliu! Le-a murit cel mai mare fan. Numele ei este Daphne Dunne si a murit la 3 zile dupa ce ducii de Sussex i-au trimis o felicitare. Daphne Dunne implinise 99 de ani cu 3 zile inainte sa moara, informeaza entertainmentdaily.co.uk. Printul Harry si Daphne Dunne s-au intalnit de cateva ori in timpul turneelor din Australia. Aceasta i-a cucerit inima printului dupa ce l-a pupat pe obraz, in 2015. Din acel an, Printul Harry a pastrat legatura prin corespondenta cu Daphne Dunne. Printul Harry si Meghan Markle, in dol ...