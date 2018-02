Doliu la Hollywood. O actrita celebra cu o cariera de peste 50 de ani a murit - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita, cantareata si dansatoarea americana Nanette Fabray a decedat la varsta de 97 de ani, a anuntat Los Angeles Times. Actrita a incetat din viata din cauze naturale, in Palos Verdes, California, a declarat pentru ziar fiul acesteia, Jamie MacDougall. In copilarie a jucat in mai multe spectacole de vodevil. Si-a facut debutul in cinematografie cu ''Private Lives of Elizabeth and Essex'' (1939), alaturi de Bette Davis si Errol Flynn. A interpretat personajul Lily Marton in musicalul din 1953 ''The Band Wagon'', cu Fred Astaire in rolul principal. Rolurile de pe Broadway si din productiile de televiziune i-au adus actritei numeroase premii: premiul Tony pentru musicalul ''Love Life' ...