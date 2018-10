Doliu la o biserica din Romania pentru ca nu s-a votat la referendum. Enoriasii, pedepsiti: "Sa le fie rusine"- VIDEO

Biserica Paltinis referendum google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Vincentiu Grifoni, nu le-a permis enoriasilor din satul Paltinis, judetul Ialomita, sa intre in altar, cand s-a sfintit biserica, spunandu-le ca e „perioada de doliu si suferinta”, oamenii afland, ulterior, ca doliul se refera la invalidarea referendumului. La finalul slujbei de sfintie a bisericii din satul ialomitean Paltinis, episcopul Sloboziei si Calarasilor, Vincentiu Grifoni, le-a spus oamenilor veniti pentru a intra in altar, ca acest lucru nu se va intampla, deoarece e o perioada de „doliu si de suferinta”. „Sa vindecam aceasta rana. Aceasta rana dureroasa a asezamantului, care e Sfanta Biserica, avand in vedere a ...